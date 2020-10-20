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الاستشعار عن بعد يحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الطقس
الطقس
 
الثلاثاء، 20-10-2020 07:33 م أحمد سالم
قالت إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد، إنه تم أمس انعقاد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة حالة الأمطار التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

أوضحت شاكر خلال مداخلتها على قناة ten، أن الحالة الجوية لسقوط الأمطار بدأت اليوم على السواحل الغربية للبلاد كما كان متوقعا على مناطق السلوم ومطروح والضبعة وستمتد أمطار متوسطة الشدة على الوجه البحري في مناطق كفر الشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أنه من بداية يوم الخميس حتى الأحد ستزداد حدة الامطار وتزداد المناطق التي ستتعرض لها مثل الدقهلية و البحيرة و كفر الشيخ و الغربية و المنوفية وستكون رعدية على بعض المناطق ، ومتوقع أن تمتد على مدن القناة في الإسماعيلية وبورسعيد و السويس .

أضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد، أن يوم الخميس ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجمعة والسبت من متوسطة الى غزيرة، مضيفة أن مدن شمال الصعيد سيكون لها نصيب من الأمطار في المنيا والفيوم وبنى سويف من غزيرة الى متوسطة، وسيكون هناك  انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات، موضحة أننا سنشعر بالبرودة في الليل والصباح الباكر.

ناشدت إيمان شاكر، الطلاب بارتداء ملابس إلى حد ما خريفية لتجنب نزلات البرد والأمراض الموسمية، موضحةً أنه من المعروف أن فصل الخريف فصل تقلبات جوية، مشيرةً إلى أن هذه الموجة ستمر بسلامة لأنها متوسطة الشدة وليس هناك أي خطورة او أمطار غريزة، مضيفةً أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح.
 

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