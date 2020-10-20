الاستشعار عن بعد تكشف موعد موجة الطقس السيء

الثلاثاء، 20-10-2020
09:34 م
أحمد سالم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إن رواد السوشيال ميديا يثيرون الخوف من حالة الجو خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الحالة متوسطة الخطورة وليست شديدة.
وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الحالة التى ستشهدها البلاد أقل خطورة من العام الماضي.
ولفتت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن الهيئة أبلغت غرفة العمليات بمجلس الوزراء لاتخاذ الاحتياطات اللازمة فى جميع البلاد.
وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أمطار متوسطة وستصل للوجه البحري، مؤكدة أن هذه الأمور لن تتسبب فى مشكلات.
وأوضحت أن، القاهرة ستشهد أمطارا يوم الخميس وستكون أيضًا خفيفة.
وتابعت أن ذروة موجة الطقس
السيئ ستكون في أيام الجمعة والسبت والأحد، ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر.
ونوهت بأن غدًا ستمتد موجة الطقس
السيئ إلى مناطق من الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة، وستكون أمطارا متوسطة الشدة.
وتابعت "من يوم الخميس وحتى يوم الأحد يبدأ تزايد كميات الأمطار، حيث ستكون كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة"