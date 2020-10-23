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الاتحاد الإفريقي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الأزمة بين ليبيا ولبنان
ليبيا
 
الجمعة، 23-10-2020 04:42 م أحمد سالم
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن ترحيب الاتحاد باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه طرفا الصراع الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بجنيف اليوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.


وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن وفدي اللجنة العسكرية المشتركة سيوقعان اتفاقًا يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأشادت ويليامز بالتزام أطراف اللجنة العسكرية في التوصل لاتفاق لتأمين مستقبل أفضل لليبيا، مؤكدة أن اتفاق وقف النار في ليبيا سيحافظ على وحدة أراضيها.
 

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