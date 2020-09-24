الإنتربول يسلم مصر نجل لاعب شهير

الخميس، 24-09-2020
03:37 م
محمد فضل- متابعات
وصل إلى مطار القاهرة الدولي 3 متهمين بقضية اغتصاب
فتاة
"فيرمونت
" بعد تسليمهم من الإنتربول الدولي.
وتسلمت مصر من الإنتربول "أ.ح.ط"، نجل لاعب كرة قدم ومدرب مشهور و"ع.
ح. م"، وشقيقه خ.ح.م".
وقال مصدر وفق "الوطن"، إنه تم اقتياد المتهمين الثلاثة إلى
القاهرة للتحقيق معهم وعرضهم على الجهة المختصة.
وشغلت قضية
الاغتصاب
الجماعي "فيرمونت
" الرأي العام مؤخرا في
مصر، حيث لاحقت الجهات الأمنية المختصة الهاربين باستمرار، من بينهم 3 من أبناء
المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة.