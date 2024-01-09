الأربعاء 10 يناير 2024
توقيت مصر 08:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

قرار عاجل من اتحاد الكرة: إيقاف لاعب 8 شهور وتوصية بشطبه

"كسر سنتي".. "ضربتني الأول.. اشتباكات بالأيدي بين لاعب الزمالك وزوجته داخل كمبوند

شاهد كيف ظهر السجين الأمريكي الذي ضرب القاضية خلال جلسة إعادة محاكمته

بالصور.. ساديو ماني يدخل قفص الزوجية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أفريقيا

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح

الإمارات .. شاهد: القبض على شخصين حاولا الاختباء داخل هيكل سيارة بطريقة لا تخطر على البال

رسالة مفاجئة من كهربا عبر "فيسبوك" تثير الجدل

فيديو.. إثيوبيان يقتلان سعوديًا في جدة

بعد الجدل.. فارق العمر بين مي فاروق ومحمد العمروسي

الإمارات .. شاهد: القبض على شخصين حاولا الاختباء داخل هيكل سيارة بطريقة لا تخطر على البال

IMG-20240109-WA0014
ا
الثلاثاء، 09-01-2024 11:44 ص

تمكنت هيئة جمارك الشارقة بالإمارات، من القبض على شخصين استخدما طريقة جديدة لدخول أراضي الدولة من خلال الاختباء بالسيارات.
وكشفت الهيئة عن تفاصيل وملابسات القبض عليهما، حيث أوضحت أنه أثناء التفتيش، وجدت أجهزة الكشف الإشعاعي أجسام مشبوهة داخل سيارتين، ليتضح أن تلك الأجسام تخص شخصين.
ووثقت الهيئة طريقة الاختباء التي استخدمها الشخصان المتسللان في مقطع فيديو.
وأظهر المقطع خروج الشخصين من الهيكل الخارجي السفلي للسيارة، وكان المكان يأخذ شكل صندوق مصنوع من الحديد، كما أبان المقطع لحظة القبض عليهما.
وذكرت الهيئة أن المتسللين لا يحملان أية أوراق ثبوتية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إقرأ ايضا

IMG-20240109-WA0010

قرار عاجل من اتحاد الكرة: إيقاف لاعب 8 شهور وتوصية بشطبه

IMG-20240109-WA0019

"كسر سنتي".. "ضربتني الأول.. اشتباكات بالأيدي بين لاعب الزمالك وزوجته داخل كمبوند

IMG-20240109-WA0013

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح