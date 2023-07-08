الإمارات ... تفاصيل سجن مشهورة سناب 5 سنوات والكشف عن التهمة الموجهة إليها

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السبت، 08-07-2023 12:38 م نسمه عبد الوهاب
أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجن متهمة مشهورة في مواقع التواصل بسبب نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وقضت محكمة جنايات أبو ظبي بإدانة المتهمة (م.ر.ع) في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، حيث بثت مقطعا مصورا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، "يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة".

وعاقبت المحكمة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 500000 درهم، فضلا عن إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، كما حكمت بغلق الحساب كليا، وحرمان المتهمة من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائيا.

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