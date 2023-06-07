الأربعاء 07 يونيو 2023
توقيت مصر 04:32 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

3 شروط لقبول تصريح الحج .... .تفاصيل

أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح تماما

دولة إفريقية تعلن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

الإمارات تستثمر مبلغا فلكيا في تطوير مشروع ضخم سينقل مصر إلى مرتبة عالمية متقدمة

الحكومة توجه 8 نصائح للمواطنين لتجنب «عواصف الخميس

" أبوهم تافه".. هالة صدقي بصحبة كلابها والجمهور يعلق: "ربنا يعوضك خير"

غنى غندور تهاجم الإعلامية ياسمين عز: "الرجالة اللبنانية مالهاش في الجواري"

الإمارات تستثمر مبلغا فلكيا في تطوير مشروع ضخم سينقل مصر إلى مرتبة عالمية متقدمة

e6fd5b1c-ac7f-4351-a742-e7736d9cc5ff
الإمارات و مصر
الأربعاء، 07-06-2023 01:55 ص نسمه عبد الوهاب
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بمصر. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الشركة الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفنيتي باور" أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق" المتخصصة في استثمارات البنى التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاواط بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.


وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42%

إقرأ ايضا

vnykO-0b

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

Capture

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

jsyA8T45

3 شروط لقبول تصريح الحج ..... تفاصيل

أخبار متعلقة

239320

بعد فرض 100 جنيه على المغادرين مصر.. نجيب ساويرس: "قرار غبي"

cba5e098af2c96d8523bb64e62480eaa

"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة

The_Nile_River_at_Cairo

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

817

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

6811505_1606754265

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

1067310458_0_0_2731_2048_1920x0_80_0_0_a185092886d5f1c1e8d3f29dd307a630

بعد الزلزال.. خبير يفجر مفاجأة صادمة عن إمكانية انهيار سد النهضة