الإمارات تستثمر مبلغا فلكيا في تطوير مشروع ضخم سينقل مصر إلى مرتبة عالمية متقدمة

الأربعاء، 07-06-2023
01:55 ص
نسمه عبد الوهاب
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بمصر
. وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الشركة الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفنيتي باور" أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق" المتخصصة في استثمار
ات البنى التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاواط بتكلفة استثمار
ية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر
.
وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر
بأن تشكل الطاقة المتجددة 42%