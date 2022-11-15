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الإفراج عن 1000 سجين بعفو رئاسي

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مسجونين
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الثلاثاء، 15-11-2022 12:47 م


أعلنت لجنة العفو الرئاسي أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكدت اللجنة، وفقًا لما نشره النائب  محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، بتوجيهات من الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي، حيث أفرجت اللجنة عن أكثر من 1000 محبوس احتياطيًا إضافة إلى عدد آخر من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، كان آخرهم زياد العليمي.
 

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