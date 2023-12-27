الإفتاء: يُستحب عدم التعري بشكل كامل أثناء العلاقة بين الزوجين لهذا السبب

الأربعاء، 27-12-2023
10:58 ص
تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء
، سؤالاً من مُتصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟.
في ردّه، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء
لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.
وأضاف خلال أحد البرامج الفضائية : أن المُستحب في هذه الحالة أن يكون هناك نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية.
هل يجوز للزوجة الامتناع عن الزوج الذي لا يهتم بنظافته
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المرأة إذا ترتب عليها أذى نفسي أو جسدي بسبب كثرة الجماع فمن حقها أن تمنع عن الجماع، معقبًا: "دا مش معناه إنها تمتنع عن الجماع لمجرد المود أو المزاج".
وتابع الداعية الإسلامي، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرجل إذا لم يكن يهتم بنظافته الشخصية، فهذا قد يترك أثرًا نفسيًا على الزوجة، وفي هذه الحالة يحق لها الامتناع عن الجماع.
ولفت إلى أن الرجل عليه طاعة المرأة أيضًا إذا دعته إلى الفراش، معقبًا: "ما فيش حاجة اسمها مزاج عند الرجل، ولا يجوز للزوج أن يقوم بالاعتداء على زوجته، وإذا قام بهذا الأمر فهو آثم".