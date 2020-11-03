الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
توقيت مصر 20:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات

درة تفجر مفاجأة عن زواجها من رجل متزوج

وظائف خالية في السعودية

"ساويرس": "شفتها وهي عروسة ودلوقتي زعلان عليها جدًا"

إصابة رئيس عربي بـ"كورونا"

مفاجأة.. شوقي غريب يطارد محمد صلاح في كل مكان

قناة مصرية تعلن بث مباراة الزمالك والرجاء

القبض على 3 مدربين في نادي سموحة والسبب صادم

هل تتذكرون قاتل زوجته ليلة الدخلة؟.. المحكمة تحسم مصيره

الإفتاء: يجوز للرجل توزيع تركته كيفما يشاء

ADS
 

الإفتاء: يجوز للرجل توزيع تركته كيفما يشاء

494963_0
الافتاء
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:15 م محمد فضل

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل توزيع تركةه حال حياته كيفما يشاء.
وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، ان الشرع أمر الرجل بالتسوية بين الأبناء في العطية والهبة بدون تفرقة.
وأشار الي أن مكافأة نهاية الخدمة تشمل هذا الأمر فيجوز للرجل إنفاقها على نفسه او كتابتها لزوجته او احد من أولاده على حسب رغبته.
وذكر انه بعد الوفاة يتغير الحال فتوزع التركة وفقا لأنصبة المواريث كل حسب نصيبه الشرعي ولا يجوز مخالفة ذلك او منع احد من الميراث.
.
 

إقرأ ايضا

1-1388423

عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات

download

"ساويرس": "شفتها وهي عروسة ودلوقتي زعلان عليها جدًا"

1046525762_0_0_1392_754_1000x541_80_0_0_6f8f37489955b935fe04945d578048b5

مفاجأة.. شوقي غريب يطارد محمد صلاح في كل مكان

أخبار متعلقة

دار الإفتاء المصرية

الافتاء تحسم الجدل حول حرمة ضرب الأطفال

هلال

الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول.. والأحد غرة الشهر