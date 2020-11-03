الإفتاء: يجوز للرجل توزيع تركته كيفما يشاء

الثلاثاء، 03-11-2020
07:15 م
محمد فضل
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء
، إنه يجوز
للرجل
توزيع تركة
ه حال حياته كيفما يشاء.
وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء
المصرية
على فيس بوك، ان الشرع أمر الرجل
بالتسوية بين الأبناء في العطية والهبة بدون تفرقة.
وأشار الي أن مكافأة نهاية الخدمة تشمل هذا الأمر فيجوز للرجل
إنفاقها على نفسه او كتابتها لزوجته او احد من أولاده على حسب رغبته.
وذكر انه بعد الوفاة يتغير الحال فتوزع التركة
وفقا لأنصبة
المواريث كل حسب نصيبه الشرعي ولا يجوز مخالفة ذلك او منع احد من الميراث
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