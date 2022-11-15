الإفتاء للأزواج: اختاروا أوقات ممارسة الجماع وابتعدوا عن هذه الثلاثة

الثلاثاء، 15-11-2022
01:28 م
قالت دار الإفتاء
المصرية ، إنه ينبغي على كل من الزوجين عند طلب ممارسة
العلاقة
الزوجية - الجماع
-، أن يراعي كل منهما ظروف الآخر الخاصة، مؤكدة ضرورة
الحرص على اختيار الوقت والحال المناسب لكل منهما.
وأوضحت «الإفتاء
» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن
العلاقة
الزوجية ، أنه لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته أو الزوجة زوجها في حال المرض
أو التعب، أو مع شدة الغضب إلا إذا حصل الرضا، وطيب الخاطر، وتم الفرح والسرور؛
منوهة بأن مراعاة نفسية الآخر تشعره بقيمته في الحياة.
وعن العلاقة
الزوجية وضوابطها ، استندت إلى قول النبي - صلى الله عليه
وسلم-: «إذا جامع أحدُكم أهلَه فلْيَصْدُقْها، ثم إذا قضى حاجتَه قبلَ أن تَقْضِيَ
حاجتَها فلا يَعْجَلْها حتى تَقْضِيَ حاجتَها»، والمقصود بقوله ( فإن سبقها ) في
الإنزال وهي ذات شهوة ( فلا يعجلها ) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها
بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء
إربها، فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف.