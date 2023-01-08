الإفتاء: غشاء البكارة ليس دليلًا على العفة وعدم وجوده لا يفسخ عقد النكاح

الأحد، 08-01-2023
09:39 ص
تلقت دار الإفتاء
سؤالًا من شخص يقول: انتشر على صفحات مواقع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتفالًا لفتاة بـ(عذرية
ها)، والهتاف بشرفها وعفتها؛
مما أثار جدلًا واسعًا حول الأمر. وسؤالي لحضراتكم: هل للعذرية
أثر على النكاح؟ وهل
العذرية
دليل على شرف الفتاة وعفتها؟
في إجابته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن عمل
الزفة المذكورة للاحتفال بثبوت عذرية
الفتاة بعد الكشف الطبي عليها مخالف للمسلك الأخلاقي
النبوي، والعذرية
لا ترقى إلى عدِّها قرينة على ثبوت عفة المرأة ولا نفيها، فمن المقرر
شرعًا أن غشاء البكارة
قد يزول بسبب اندفاع دم الحيض أو الركوب على شيء حاد أو نحو
ذلك، وعَدَمُها ليس عيبًا يفسخ به النكاح، والدليل على شرف الإنسان وعفته: أخلاقُه
وتقواه وسلوكه الحسن بين الناس.
وفي تفصيل الفتوى وبيان الرأي الشرعي، أوضح علام أن العذرية
مصطلح يُطلَق ويراد به في الأغلب: عدم ممارسة المرأة الجماع من قبل، وتثبت العذرية
في زعم العامة بالاختبار والتحقق من وجود غشاء بكارة سليم، على التوهم الشائع من أنَّ
غشاء البكارة
لا يمكن أن يتمزق إلا نتيجة ممارسة الجماع.
ولفت فضيلة المفتي
، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية،
إلى أن المقرر في الفقه الإسلامي أنَّ البكارة -وهي أعم من العذرية
- أمر اعتباري لا
حسي؛ فهو لا يرتبط ارتباطًا عضويًّا بوجود غشاء العُذْرة؛ إذ قد يزول غشاء العُذْرة
وتظل البنت بكرًا حقيقةً وحكمًا كما إذا زال بغير الوطء؛ بوثبة، أو حِدَّة حيض، ونحو
ذلك، وبذلك وردت الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
واكد علام أن المعمول به إفتاء وقضاء أنَّ زوال العذرية
،
أي زوال غشاء البكارة
ليس عيبًا يرد به عقد النكاح، كما هو مذهب الحنفية، حتى لو اشترط
الزوج البكارة في العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وأما من الناحية الأخلاقية، يقول فضيلة المفتي
: فقد اتضح
أن وجود غشاء البكارة
ليس دليلاً على تمام العفة أو عدمها؛ فكما هو مقرر شرعًا أن غشاء
البكارة كما تقدم قد يزول بسبب اندفاع دم الحيض أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك،
وأن منظومة الأخلاق الإسلامية والإنسانية لا يستدل فيها على مدى عفة الأنثى بوجوده
ولا بعدمه.
وتابع: إن من أجل القيم الأخلاقية التي تحكم العلاقات الأسرية
والعائلية ما دعا إليه الشرع من الستر على الناس والعون على الفضيلة، روى الإمامان
أبو داود والنسائي في "سننيهما" عن علي بن أمية رضي الله عنه، أن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ
وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ».
وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينًا جزاء الستر: «مَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ» متفق عليه.
واضاف علام: أما عمل الزفة المذكورة للاحتفال بثبوت عذرية
الفتاة بعد الكشف الطبي عليها فهو مخالف للمنهج النبوي الآمر بحسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات
والستر على شئونهم الخاصة.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال- يقول فضيلة المفتي
: فعمل
الزفة المذكورة مخالف للمسلك الأخلاقي النبوي، والعذرية
لا ترقى إلى عدِّها قرينة على
ثبوت عفة المرأة ولا نفيها، وعَدَمُها ليس عيبًا يفسخ به النكاح، والدليل على شرف الإنسان
وعفته: أخلاقُه وتقواه وسلوكه الحسن بين الناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.