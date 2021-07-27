الإفتاء: خدمة الزوجة لزوجها والقيام بأعمال المنزل واجب شرعي

الثلاثاء، 27-07-2021
09:15 م
أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء
المصرية،
أن الحياة الزوج
ية بين الرجل والمرأة لا تقوم على الحقوق والواجبات وإنما تقوم على
المعاشرة بالمعروف والكرم والفضل، أما الحقوق والواجبات فنستدعيها أمام القاضي فقط.
وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء
على
فيس بوك، إن الرأي الفقهي الذي يقول بعدم وجوب خدمة الزوج
ة لزوجها والقيام بالأعمال
المنزلية ، هو قول واحد وليس إجماع الفقهاء فلا يصح أن نتمسك به ولا نرى غيره.
وأضاف، أن هذا الرأي ليس القول الوحيد، وإنما كثير من الفقهاء
رأوا أنه يجب على المرأة شرعا أن تقوم بأعمال المنزل وخدمة
زوجها والسيدة فاطمة كانت
تفعل ذلك مع زوجها، منوها بأنها لو فعلت ذلك وقامت بأعمال المنزل فلها الأجر الكبير
على ذلك.
وأشار إلى أنه لا ينبغي أن نكون انتقائيين ونأخذ بالأقوال
التي توافق أهوائنا.
ورد إلى دار الإفتاء
المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل
من الواجب أن تخدم الزوج
ة والدة زوجها وحكم خدمة الزوج
ة لأهل زوجها؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء
، متحدثا
عن حكم خدمة الزوج
ة لأهل زوجها، أن الأسئلة هذه تعبر عن رغبة في إيصال رسالة للغير،
وخاصة من الزوج
ة إلى الزوج
.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء
: دعونا نخرج من حكم الوجوب
لخدمة الزوج
ة أم زوجها، إلى مرحلة الاستحباب لخدمة
أم الزوج
ة، فللمرأة أن تتذكر أنها
ستكون يوما من الأيام كبيرة في السن وتحتاج من يخدمها، منوها بأن "صنائع المعروف
تقي مصارع السوء".
وأكد أمين الفتوى، أن خدمة
أم الزوج
ليست واجبة على الزوج
ة،
ولكن هناك رفعة قد تحصل للمسلم بطاعة قد لا تحصل له بصلاة أو صيام، فعلى المرأة أن
تغتنم هذه المنحة الربانية التي اختصها الله بها بخدمة
أم الزوج
.