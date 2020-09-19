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«الإفتاء» تكذب فتوى تحريم «التحفيل» على الزمالك

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صورة الخبر المكذوب
السبت، 19-09-2020 05:45 م فتحي مجدي

كذبت دار الإفتاء المصرية، فتوى منسوبة لها بعدم جواز "التحفيل" على فريق الزمالك عقب خسارته التاريخية أمس أمام أسوان صفر – 1 التي أهدت الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم، للموسم الخامس على التوالي. 

ونشرت الدار عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، صورة للتقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" بعنوان: "الإفتاء: 
"التحفيل" على الزمالك مكروه شرعًا ولا يجوز. 

وعلقت على التقرير الذي حمل صورة أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، بالقول "خبر كاذب"، ما أثار مئات التعليقات في غضون دقائق فقط، وذبه البعض إلى اعتبار رد دار الإفتاء بمثابة ضوء أخضر لـ "التحفيل" على فريق الزمالك.

وأهدى فريق أسوان، الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم، بفوزه على الزمالك مساء أمس 1- صفر، ليتوقف رصيد الزمالك عند 55 نقطة، ليصل الفارق إلى 17 نقطة بينه وبين الأهلي الذي يملك في رصيده 72 نقطة، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وأصبح أحمد كشري، المدير الفني لأسوان من أكثر الموضوعات تداولاً "تريند" على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قاد فريقه إلى انتصار منح به الدوري لفريقه الذي لعب له في مرحلة التسعينات. 

غير أن عددًا من العلماء رفض ظاهرة الشماتة الرياضية التي تدعى "التحفيل"، ومن بينهم عن الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذي اعتبر إن "التحفيل" الذي تقوم به بعض الجماهير، ويشمل سباب ولعان وإهانات، أمر منهي عنه، وغير جائز شرعًا، ولا يليق بالمصري وبالمسلم، فليس المسلم بسباب ولا لعان.

وأشار إلى أن تلك الإهانات يحاسب الله عليها، ولا يليق بجماهير كرة القدم، أن تسب وتلعن بعضها البعض، أو تسب لاعبي الفريقين المتنافسين.

وأكد الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، أن السخرية المتبادلة بين جماهير الكرة أمر مكروه كراهة التحريم، أي إنه دون الحرام وفوق المكروه.

وأضاف أن الرياضة أمر مباح، لكن شريطة عدم السخرية والاستهزاء بالأشخاص أو الكيانات أو الدول، فهذا أمر مخالف لما ينبغي أن يكون عليه المسلم.

وأشار إلى أنه يجوز جدا نقد اللاعبين والخطط، وإنما السخرية أمر يحاسب عليه المرء، مستشهدًا بالآية الكريمة: "لا يسخر قوم من قوم".

وتابع: "ما نراه بعد كل هزيمة أو فوز للأهلي والزمالك من سخرية واستهزاء بشكل مبالغ فيه مرفوض شرعا، لأنه يسير عكس الآية".
 

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