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الإفتاء تعلن موعد صلاة عيد الأضحى: مدينة تسبق القاهرة بـ 15 دقيقة

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صلاة العيد
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الخميس، 07-07-2022 01:07 م
أعلنت دار الإفتاء، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، الموافق السبت المقبل 9 يوليو 2022.

وتكون أول مدينة في تأدية صلاة العيد هي مدينة رشيد الجديدة حيث تُقام صلاة العيد الساعة 5:11 دقيقة صباحا، وتسبق القاهرة بنحو 15 دقيقة حيث تؤدى صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:26 دقيقة صباحا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء.

وأشارت إلى أنه تم تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال، وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، فضلا عن دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها في لقاءات هذا الأسبوع.
 

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