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الإفتاء تعلق على تصريحات منسوبة لـ"علام" حول قانون الشهر العقاري

شوقي-علام
الإفتاء تعلق على تصريحات منسوبة لـ"علام" حول قانون الشهر العقاري
 
السبت، 27-02-2021 06:29 م
علقت دار الإفتاء على تصريحات منسوبة للمفتي الدكتور شوقي علام، سببت جدلا واسعا.

ونفت دار الإفتاء التصريحات التي زعمت أنه قال إن البيت غير المسجل بالشهر العقاري لا تدخله الملائكة.

وكتبت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها، حقا إذا لم تستح فافعل ما تشاء".

وأضافت: "العجيب أن يصدر هذا الكذب الصراح ممن يدعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّار".

 وتابعت: "قبحكم الله، جمعتم جهلا وكذبا وزورا".

 

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