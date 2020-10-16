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الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول.. والأحد غرة الشهر

هلال
هلال
 
الجمعة، 16-10-2020 06:15 م أحمد سالم
استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من أكتوبر، التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1442 هجرية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، انه تعذر لديها رؤية هلال شهر ربيع الأول وبذلك يكون يوم السبت الموافق السابع عشر من أكتوبر هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجرية ويوم الأحد الموافق الثامن عشر من أكتوبر هو الأول من شهر ربيع الأول. 

وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2020 أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الجاري 1442 ستوافق فلكيًا يوم 18 أكتوبر الجاري، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الجاري.
 

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