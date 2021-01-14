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الإفتاء ترد بقوة على مروجي فتوى "الشرابات"

الإفتاء
الافتاء
 
الخميس، 14-01-2021 09:34 م أحمد سالم
تداول بعض رواد الفيس بوك منشورا لفتوى زعموا أنها منسوبة لدار الإفتاء مضمونها : " أن المرأة التي تضيع شرابات زوجها آثمة شرعا " . الأمر الذي دفع دار الإفتاء الى إصدار بيان عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك نفت فيه خروج مثل هذه الفتاوى منها ، وأكدت أنها لا تلتفت لمثل هذه التفاهات ولا تجيب عنها من الأساس . وهذا نص البيان :

قالت دار الإفتاء ، إنه غلب على الناس في بلادنا، في عصر التواصل الاجتماعي وسيولة القيم، الاهتمام بالتوافه والجري وراء السفاسف والانشغال بما لا يفيد وما لا ثمرة له، وقد ساد هذا الهزل حتى صبغ المزاج العام فأصبحت المؤسسات الجادة محط سخرية التافهين، الساعين في سوق الفضاء الأزرق لتحصيل الإعجابات.

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: هم في سعيهم هذا لا يلتفتون إلى خطورة هذه البضاعة الرخيصة التي تسمم العقول وتؤخر الأمة المصرية التي تواجه تحديات لا حصر لها ومعلوم أن  الأمم تتقدم بنوعية سؤالاتها.

وتابعت : السؤال الجاد يثمر إجابة جادة، تفيد السائل والمستمع، أما السؤال الفارغ فيولد سخفًا وإجابة مضحكة، تُضحك علينا الأمم الجادة في سعيها للتقدم بينما نكتفي نحن بالنكات السخيفة والكوميكس. استقيموا يرحمكم الله.
 

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