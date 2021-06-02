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الإفتاء تحسم جدل حكم أكل القراميط

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الأربعاء، 02-06-2021 11:12 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، يقول صاحبه "ما حكم أكل سمك القراميط؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سمك القراميط، يوجد في المياه العذبة في الترع وغيرها ويتغذى على المخلفات والقاذورات.
وذكر أنه لا يحرم أكل سمك القراميط لمن يرغب في أكله، ولكن ليس كل حلال يستطيع كل أحد أن يقدم عليه، منوها أن سمك القرموط شكله مقزز ولا يموت بسهولة، فهناك بعض الناس يتجنب أكله.
على الجانب الآخر، قالت دار الإفتاء، ردًا على حكم اكل اللحوم المستوردة، إنه إن كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرمة أكلها في الشريعة الإسلامية فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعًا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة فيحرم أكلها، ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية كالصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها.
 

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