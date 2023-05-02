الثلاثاء 02 مايو 2023
توقيت مصر 20:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عصام السقا يكشف حقيقة معاناة مصطفى درويش من الاكتئاب

المحكمة تصدر قرارها ضد مرتضى منصور في سب الخطيب

اكتشاف غرفة سرية أسفل عقار بالجيزة بها ملايين الجنيهات

مقتل وزير الدفاع في هذه الدولة على يد حارسه الشخصي لسبب صادم (صورة)

خالد الجندي: المرأة أولى بالعمل من الرجل

الإفتاء: العذرية ليست دليل على عفة المرأة

مفارقة عجيبة.. واقعة تنبأت بطريقة وفاة مصطفى درويش قبل عامين

وفاة 6 أشقاء في حادث مروع بالسعودية

مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

فيديو .. أسد يفترس طفلًا في حديقة بغزة حتى الموت

الإفتاء: العذرية ليست دليل على عفة المرأة

1776620_0
الافتاء
الثلاثاء، 02-05-2023 12:01 م

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم عمل زفة للاحتفال بعذرية فتاة وشرفها وعفتها، بعد انتهاء حفل زفافها، وما إذا كانت العذرية دليل على عفة المرأة وشرفها أم لا؟.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن عمل زفة للاحتفال بثبوت عذرية فتاة مخالف للمسلك الأخلاقي النبوي، مشيرة إلى أن العذرية لا ترقى إلى عدِّها قرينة على ثبوت عفة المرأة ولا نفيها، ومن المقرر شرعًا أن غشاء البكارة قد يزول بسبب اندفاع دم الحيض أو الركوب على شيء حاد أو نحو ذلك، وعَدَمُها ليس عيبًا يفسخ به النكاح، والدليل على شرف الإنسان وعفته: أخلاقُه وتقواه وسلوكه الحسن بين الناس.

وأكدت أن العذرية مصطلح يُطلَق ويراد به في الأغلب: عدم ممارسة المرأة الجماع من قبل، وتثبت العذرية في زعم العامة بالاختبار والتحقق من وجود غشاء بكارة سليم، على التوهم الشائع من أنَّ غشاء البكارة لا يمكن أن يتمزق إلا نتيجة ممارسة الجماع.

وأشارت إلى أنه من المقرر في الفقه الإسلامي أنَّ البكارة -وهي أعم من العذرية- أمر اعتباري لا حسي؛ فهو لا يرتبط ارتباطًا عضويًّا بوجود غشاء العُذْرة؛ إذ قد يزول غشاء العُذْرة وتظل البنت بكرًا حقيقةً وحكمًا كما إذا زال بغير الوطء؛ بوثبة، أو حِدَّة حيض، ونحو ذلك، وبذلك وردت الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

إقرأ ايضا

20230501134411755

عصام السقا يكشف حقيقة معاناة مصطفى درويش من الاكتئاب

مرتضى-منصور-والخطيب

المحكمة تصدر قرارها ضد مرتضى منصور في سب الخطيب

130

اكتشاف غرفة سرية أسفل عقار بالجيزة بها ملايين الجنيهات

أخبار متعلقة

419

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

596

السبت.. أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة