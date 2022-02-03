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الإعلان عن موعد غرة شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر في السعودية فلكيًا

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رؤية هلال
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الخميس، 03-02-2022 09:38 ص

أعلن أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور السعودي عبدالله المسند، موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ الجاري، وموعد أول أيام عيد الفطر.
وأوضح المسند أن القمر سيقترن بالشمس صباح يوم الجمعة الموافق 29 شعبان (1 إبريل) عند الساعة 9:24 صباحاً، فيما سيمكث الهلال في مساء نفس الليلة في الأفق الغربي لنحو 16 دقيقة وفقاً لأفق مكة المكرمة.
وبيّن أستاذ المناخ في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل “تويتر” أن غرة شهر رمضان ستكون يوم السبت الموافق الثاني من إبريل القادم، بشرط ألا يكون في السماء سحب أو غبار تحول دون الرؤية يوم الترائي.
ولفت “المسند” أن موعد اكتمال القمر بدراً سيكون مساء السبت الموافق 15 رمضان (16 إبريل) عند الساعة 9:55 صباحاً، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم رمضان 30 يوماً ليكون العيد يوم الإثنين الموافق 2 مايو وفقاً للحساب الفلكي.
 

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