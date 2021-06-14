الإعلان عن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

الإثنين، 14-06-2021
01:30 م
أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه سيتم فتح خطوط الطيران
لعودة
العمالة
للسعودية خلال أسابيع قليلة.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة
برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الوزارة
لديها إهتمام بالمشروعات الصغيرة والتدريب المهني".
وأوضح وزير القوي العاملة:" لو استطعنا تنفيذ 100 ألف
مشروع صغير سنوفر مليون فرصة عمل، معقبا:"المشروعات الكبري للدولة حلت أزمة البطالة
للعائدين من العراق وليبيا".
وأردف وزير القوي العاملة:" لدينا قوائم إنتظار في مشروع
التدريب المهني، مضيفا:"مبادرة حياة كريمة نطبقها في قطاعات الوزارة منذ إعلان
الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها".
وأكمل:" الدولة تسعي جاهدة لتوفير فرصة العمل لأولادها
وأيضا دعم المشروعات الصغيرة".