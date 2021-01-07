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الإعلان عن موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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مرتضى منصور
 
الخميس، 07-01-2021 03:43 م المصريون

يتسائل كثيرين عن موعد رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك المعزول، وخاصة مع تزايد البلاغات المقدمة ضده للنائب العام.
ومن المقرر أن يتم رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور بعد غد السبت، حيث تنتهي الدورة التشريعية لمجلس النواب في 9 يناير 2021، لتسقط معها الحصانة عن النواب الخاسرين في السباق الانتخابي، أو الذين لم يترشحوا، وعلى رأسهم مرتضى منصور، والذي كان قد تم تقديم أكثر من طلب، من قبل النائب العام، لرفع الحصانة عنه.
ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة، قرارا رسميا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، ودعوة المجلس للانعقاد.
يشار إلى أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
 

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