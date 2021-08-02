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الإعلامي الكويتي محمد المؤمن يغير اسمه بعد اعتناقه المسيحية

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محمد المؤمن
Native
الإثنين، 02-08-2021 09:35 ص


فاجأ الإعلامي الكويتي محمد المؤمن، الذي أعلن ترك الإسلام واعتناق المسيحية، متابعيه بتغيير اسمه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من محمد المؤمن إلى مواب.
ويعود آخر ظهور لـ «المؤمن» إلى مطلع شهر مارس الماضي، من خلال صورة تداولها عبر حسابه «إنستجرام»، معلقا عليها «يوم جميل». وبعد مرور نحو 5 شهور، عاد مجددا لإثارة الجدل، بعدما صدم متابعيه بتغيير اسمه.
وكان «المؤمن»، ظهر في يناير الماضي، خلال مقطع فيديو متداول على «تويتر»، مرتديًا للصليب، مرددًا خلاله مصطلح الثالوث، قائلا: «باسم الأب والابن وروح القدس.. نحن أبناء عيسى ابن مريم». وأعلن تركه الإسلام واعتناقه المسيحية.
ومحمد المؤمن، هو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت.- وعمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التليفزيونية.حيث بدأ دخوله في المجال الإعلامي مطلع عام 2005، وقدم عددا من البرامج في قناة الرأي الكويتية. كما قدم العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج «نقطة خلاف».
 

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