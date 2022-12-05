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الإعلامية رندا الحمد تعلن اعتزال الإعلام لهذا السبب
راندا الحمد
Native
Teads
الإثنين، 05-12-2022
09:35 ص
أعلنت الإعلامية السعودية رندا الحمد، اعتزال الإعلام، قائلة:"لازم أثير الجدل بدون أي هدف وأتصدر الشاشة!".
وأضافت الحمد، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر":"لازم أثير الجدل واكسب رقم في برامج التواصل الاجتماعي بدون أي هدف للمحتوى المطروح وفجأة تتصدر الشاشة".
وتابعت الحمد:"من هذا المنبر أعلن اعتزالي للإعلام حتى إشعار آخر".
الجدير بالذكر أن رندا الحمد ولدت بمدينة الرياض ودرست العلوم المصرفية، وانتقلت إلى المنطقة الشرقية لفترة لتقديم برنامجها الإذاعي "صباح الشرقية".
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إعلامية سعودية
اعتزال الاعلام
راندا الحمد
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