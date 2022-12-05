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الإعلامية رندا الحمد تعلن اعتزال الإعلام لهذا السبب

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راندا الحمد
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الإثنين، 05-12-2022 09:35 ص

أعلنت الإعلامية السعودية رندا الحمد، اعتزال الإعلام، قائلة:"لازم أثير الجدل بدون أي هدف وأتصدر الشاشة!".

وأضافت الحمد، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر":"لازم أثير الجدل واكسب رقم في برامج التواصل الاجتماعي بدون أي هدف للمحتوى المطروح وفجأة تتصدر الشاشة".

وتابعت الحمد:"من هذا المنبر أعلن اعتزالي للإعلام حتى إشعار آخر".

الجدير بالذكر أن رندا الحمد ولدت بمدينة الرياض ودرست العلوم المصرفية، وانتقلت إلى المنطقة الشرقية لفترة لتقديم برنامجها الإذاعي "صباح الشرقية".
 

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