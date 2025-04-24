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الإعـ.ـدام لـ 5 أشقاء في قنا

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الخميس، 24-04-2025 02:33 ص

 

 

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة 5 أشقاء، وآخر بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية على محجر بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

 

ترجع وقائع القضية إلى يوينو 2023، عندما وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في محجر بنطاق قرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا، بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عنها مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وجرى إحالة مزارع و5 من أبنائه وآخر، إلى النيابة العامة، بتهمة قتل 4 آخرين والشروع في قتل آخر، وأقر المتهمين بوجود خلافات بينهما على محجر بقرية أبودياب، تطورت إلى مشاجرة انتهت بمقتل المجنى عليهم.

 

وأحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات في يونيو 2023 في القضية التي حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلى قنا، والتي قضت ببراءة الأب من تهمة القتل، ومعاقبة أبنائه الأربعة وآخر بالإعدام شنقا، بعد الحصول على الإذن الشرعى من فضيلة المفتي.

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