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الإعدام لمغتصب أمه تحت تهديد السلاح في الإسكندرية (تفاصيل صادمة)

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ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 21-03-2023 12:15 م

 

أمرت محكمة الجنايات، بإحالة أوراق سائق متهم باغتصاب والدته تحت تهديد السلاح بالإسكندرية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

 

بداية الواقعة كانت، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بتعدي شخص على والدته بمحل سكنهما بمحافظة الإسكندرية، تحت تهديد السلاح.

 

تبيَّن أنه بعد أن أحْكَم المتهم أبواب ونوافذ المسكن وأطفأ المصابيح، دخل إلى والدته لإقامة علاقة غير شرعية معها.

 

وتبيَّن من خلال التحريات، أنه أثناء تواجد المجني عليها، (68 سنة - ربة منزل)، بالشقة محل سكنها، وعقب إعداد الطعام لنجلها، يعمل سائقًا، وبعد توجهها إلى غرفتها للراحة بعد عناء اليوم، فوجئت بالمتهم يدخل إلى حجرتها حاملًا في يده سلاحًا أبيض "سكينًا".

 

كما تبيَّن أنه بعد أن أحكَم المتهم أبواب المسكن ونوافذه، وأطفأ المصابيح، دخل إلى والدته لإقامة علاقة غير شرعية معها، واعترضت على ذلك فأشهر "السكين" في وجهها واعتدى عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل في حال إخبار أحد بذلك.

 

وحررت الأم المجني عليها محضرًا بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وبعرض الواقعة على النيابة، تبيَّن من تقرير الطب الشرعي للمتهم أنه تعاطى مخدر "الحشيش"، وقت ارتكاب الجريمة.

 

 

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