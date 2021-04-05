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الإعدام لـ 3 أشقاء بكفر الشيخ.. تعرف على جريمتهم

محكمة جنايات كفر الشيخ
محكمة جنايات كفر الشيخ
 
الإثنين، 05-04-2021 11:04 م محمد فضل
أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ في مصر أوراق 3 أشقاء محكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي الجمهورية، بعد اعترافهم بارتكاب جريمة قتل شخصين بسبب خلافات بينهم.

واعترف المتهمون بقتل المجني عليهما، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن بيت المتهمون النية لقتل عمهم وابنه، وحازوا من أجل ذلك سلاحا ناريا غير مرخص. 

وقاموا بقتل المجني عليهما داخل مزرعتهما السمكية، وعليه تمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، التي حكمت عليهم بالإعدام، وأحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية، على أن تكون جلسة النطق بالحكم في الثاني من شهر يونيو القادم.
 

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