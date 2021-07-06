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الإعدام لطالب كلية الشرطة المفصول وصديقته الحسناء

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الثلاثاء، 06-07-2021 06:04 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقةه، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهما من المفتي.
وأصدرت محكمة الجنايات ، الحكم بإعدام طالب مفصول من كلية الشرطة وصديقةه، لإدانتهما بقتل صديقهما “طالب في كلية الهندسة” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد قضاء سهرة حمراء في منطقة الهرم.
وكانت البداية في شهر أبريل عام 2018، عندما تم فصل المتهم من كلية الشرطة بسبب سوء سلوكه، وترك منزل أسرته بعدما غضب عليه والده، وتعرّف على المتهمة الثانية التي تركت أيضا منزل أسرتها وأقاما سويا فى شقة بمنطقة الهرم.
وتعرف القاتل وصديقةه على المجني عليه، وقضوا سهرة مع بعضهما، ثم أنقضا عليه ضربا وخنقا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فاستوليا على 750 جنيه كانت بحوزته، ومفاتيح السيارة.
وبعدما نفذ القاتل وصديقةه الجريمة، استقلا سيارة المجني عليه بعد نزع لوحاتها المعدنية، وتوجها لأحد المطاعم وتناولا وجبة العشاء، ثم تجولا بالسيارة، وعادا للشقة مجددا بعد مرور 24 ساعة على الوفاة.



 

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