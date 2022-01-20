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الإعدام شنقًا لفتاة أرسلت رسوم مسيئة «للنبي محمد» على واتساب

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الخميس، 20-01-2022 02:29 م

حكمت السلطات الباكستانية على فتاة بالإعدام شنقا بتهمة "التجديف" (الكُفر)، في باكستان، بعد إرسالها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد عبر تطبيق "واتساب".
وقالت محكمة باكستانية "إن امرأة مسلمة حكم عليها بالإعدام لقيامها بإرسال رسوم كاريكاتورية تتناول النبي محمد عبر تطبيق واتساب"، حسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" يوم أمس الأربعاء.
واعتُقلت أنيقة عتيق، 26 عامًا، في مايو 2020، ووجهت لها تهمة نشر "مادة تجديفية'' على تطبيق واتساب، وفقًا لملخص الحكم الصادر عن المحكمة.
والتجديف (الكفر)، هو فعل يعاقب عليه بالإعدام في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، على الرغم من أن الإعدام لم ينفذ قط وفق هذه الجريمة.
وأٌعلن الحكم على عتيق يوم الأربعاء في مدينة روالبندي، حيث أمرت المحكمة بإعدامها شنقًا.
وشرعت باكستان قوانين صارمة بشأن التجديف والتي تعاقب بالإعدام للأشخاص الذين يهينون النبي محمد أو الإسلام أو القرآن أو المقدسات المتعلقة بالإسلام.
وينص قانون العقوبات الباكستاني على ما يلي: "من ينجس الاسم المقدس للنبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) بالقول، سواء تحدثًا أو كتابة، أو عن طريق التمثيل المرئي أو بأي افتراض أو تلميح، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، كما يُعاقب بغرامة.
 

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