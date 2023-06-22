الإعدام شنقًا لحارس عقار اغتصب طالبة جامعية داخل الأسانسير





قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا لحارس عقار، لاتهامه بخطف طالبة بالإكراه والتعدي عليها داخل شقة غير مأهولة بالسكان بالعقار سكنها بمنطقة سيدي جابر.

أصدر الحكم المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر، والمستشار الحسيني أحمد عطا.

ترجع أحداث القضية رقم 21628 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ بخطف طالبة تحت التهديد والتعدي عليها.

وتبين من التحريات أنه أثناء دلوف المجني عليها "ف.أ.م" طالبة، 20 سنة، إلى العقار محل سكنها تتبعها المتهم "م.م.م" حارس العقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها إلى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرًا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان.

ووفقًا للتحقيقات أسقط المتهم المجني عليها أرضًا وتعدى عليها ضربًا مستخدمًا زجاجة عطر عدة مرات على رأسها محدثا إصابتها وحصل منها على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من أسرتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أشهر في وجه المجني عليها سلاحًا أبيض "سكين" متوعدًا إياها بالإيذاء لمواصلتها الصراخ، وتعدى عليها، واصطحابها بالقوة إلى محل سكنها وأغلق باب الغرفة عليها.

ألقي القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها الإصابات الموصوفة بالكشف على المجني عليها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أحالت أوراقه للمفتي وبعد أخذ الآراء أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم .