الإطاحة بـ صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل العب في الدوري

الأربعاء، 02-06-2021
05:44 م
محمد فضل
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في موسم 2020-2021.
وخرج محمد صلاح
نجم ليفربول، من القائمة النهائية رغم إحرازه 22 هدفا ليحتل وصافة هدافي البريميرليج
في الموسم المنقضي خلف هاري كين الذي تفوق بفارق هدف.
وضمت القائمة 4 لاعبين من فريق مانشستر سيتي هم كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وفيل فودين وروبن دياز، بالإضافة إلى لاعب وسط مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.
وقاد محمد صلاح
ليفربول لاحتلال المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.
على الجانب الآخر، يتأهب باريس جيرمان الفرنسي لتقديم عرض خيالي لخطف أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح
نجم ليفربول الإنجليزى، فى الميركاتو الصيفى الحالي.
وكشفت تقارير صحفية أن باريس جيرمان الفرنسي يرغب فى منح محمد صلاح
600 ألف يورو أسبوعيا، وهو نفس الراتب الذى يحصل عليه البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم الفريق، بما يصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو شهريا، أى قرابة 551 مليونا و520 ألف جنيه مصري سنويا.
ويحصل محمد صلاح
على 200 ألف يورو أسبوعيا تقريبا من ليفربول، وهو ما يجعله سيحصل على 3 أضعاف راتبه حال انتقاله إلى الباسيجى الذى يملكه القطري ناصر الخليفي.