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الإسماعيلي يتعادل مع بيراميدز ٢-٢ في مباراة مثيرة

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الأربعاء، 04-08-2021 06:59 م
تعادل نادي الإسماعيلي مع نادي بيراميدز بنتيجة ٢_٢ في مباراة مثيرة. 
وتمكن الإسماعيلي من اقتناص تعادل مثير أمام نظيره الإسماعيلي  في اللقاء المؤجل من الجولة 25 للدوري الممتاز، على إستاد الدفاع الجوي.
سجل محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز الهدف الأول في شباك الإسماعيلي بالدقيقة 18.
وأحرز التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي هدف التعادل في شباك بيراميدز، في الدقيقة 57.
أعاد علي جبر لاعب فريق بيراميدز فريقه للمقدمة من جديد بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وسجل شكري نجيب هدف التعادل لفريقه الإسماعيلي في الدقيقة 98 أمام بيراميدز.
وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 44 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد النادي الإسماعيلي الحادي عشر برصيد 35 نقطة.
 

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