الإسكان تعلن عن مفاجأة سارة لمشروع دار مصر

دار مصر

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ الأحد 20/9/2020 وحتى يوم الأحد 11/10/2020 في تسليم 240 وحدة سكنية "10 عمارات " بالمرحلة الأولي " كود 123 " و المتبقي من الدوين الأرضي والأخير من المرحلتين الأولي والثانية " كود 423 " بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس " 70 عمارة " بمدينة القاهرة الجديدة .

و أشار المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلي أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام "53 – 57 – 58 " الأحد الموافق 20 /9/2020 ووحدات العمارات أرقام " 54 – 55 – 56 " الأحد 27/9/2020 و وحدات العمارتين " 65 – 66 " الأحد 4/10/2020 و وحدات العمارتين " 59 – 60 " الأحد 11/10 / 2020 .

و أكد غنيم علي أن كل عميل فائز بالوحدة عليه التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث وذلك لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف علي المعاينة واستلام الوحدة .

