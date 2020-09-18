الجمعة 18 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

العيسى يحذر من هذا النوع من الرقية

احذر من التفاح .. سام إذا تناولته بهذه الطريقة

الولايات المتحدة تحظر " تيك توك " و " وي تشات "

دفن رجل حيّا بطريق الخطأ.. تفاصيل مروعة

" الأغذية العالمي " يطالب بإنقاذ 30 ميون شخص

الإسكان تعلن عن مفاجأة سارة لمشروع دار مصر

بشري سارة.. عقار لعلاج كورونا يظهر فعالية تصل الى 100 بالمئة

رسميًا.. إلغاء بطولة العالم لأندية الكرة الطائرة بسبب كورونا

الإسكان تعلن عن مفاجأة سارة لمشروع دار مصر

ارشيفية
دار مصر
الجمعة، 18-09-2020 02:00 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ الأحد 20/9/2020 وحتى يوم الأحد 11/10/2020 في تسليم 240 وحدة سكنية "10 عمارات " بالمرحلة الأولي " كود 123 " و المتبقي من الدوين الأرضي والأخير من المرحلتين الأولي والثانية " كود 423 " بمشروع دار مصر بمنطقة الأندلس " 70 عمارة " بمدينة القاهرة الجديدة .
و أشار المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة  إلي أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام "53 – 57 – 58 " الأحد الموافق 20 /9/2020 ووحدات العمارات أرقام " 54 – 55 – 56 " الأحد 27/9/2020 و وحدات العمارتين " 65 – 66 " الأحد 4/10/2020 و وحدات العمارتين " 59 – 60 " الأحد 11/10 / 2020 .
و أكد غنيم علي أن كل عميل فائز بالوحدة عليه التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث وذلك لتسجيل البيانات علي الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف علي المعاينة واستلام الوحدة .  
 

إقرأ ايضا

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

العيسى

العيسى يحذر من هذا النوع من الرقية

وزير-الاوقاف

وزير الأوقاف: ما حدث في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

أخبار متعلقة

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الإسكان توجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح