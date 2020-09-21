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الإبراشي يكشف تفاصيل كارثية.. مشادة بين أم الطفل المذبوح ومسئول

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الابراشى
الإثنين، 21-09-2020 02:03 م إيمان هاني

عقب الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، علي حالة الطفل "المذبوح"، قائلا :"هي حالة نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة، المستشفى بأكملها في غاية الحزن والأسى على الأم ومقدرين شعورها".
وأضاف "عز الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بأنه علي أسرة الطفل عقب الولادة أن يتم عرض الجنين على الطب الشرعي حتى يكون الحديث مقنعًا أكثر لهم، مستكملا: "إحنا مش في موقف عدائي ويا ريت لا نتهم بالتخوين من قبل الأهل،كون هذه حالة نادرة تحدث كل 10 ملايين حالة ولادة".
ومن جانبها قالت وفاء صلاح، أم الطفل "المذبوح"، في اتصال مشترك، إنها تتهم القائمين على المستشفى بالإهمال تجاه طفلها والتسبب في موته، مشددة على أنه لم يتم إخطارها أو إخطار والد الطفل بأن هناك عيبا خلقيا في الطفل. واحتدت أم الطفل، على رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت، قائلة له،:" ابنى توفى أمتى"، فرد قائلًا: "وفق تقرير رئيس قسم الحضانات توفى بعد 24 ساعة"، فقالت الأم: "طيب ليه سلمتوني ابني بعد 48 ساعة، ثانيًا أنا لم أعلم أن ابني مات إلا لما كنت بعمل تصريح الخروج بتاعي، أنا معرفش إني ابنى ميت".

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