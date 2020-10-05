الإثنين، 05-10-2020
10:01 ص
إيمان هاني
عقب
الإعلامي وائل الإبراشي
، علي هزيمة نادي ليفربول الإنجليزي، أمام مضيفه فريق أستون
فيلا، بنتيجة 7 – 2، قائلا: "اللي حصل فضيحة تاريخية وثقيلة لا يمكن لأحد أن يتوقعها".
وأكد
"الإبراشي
"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة
الأولى
المصرية، أن المدير الفني لنادى ليفربول يورجن كلوب، أصيب بحالة هيسترية عقب
الهزيمة الثقيلة، واستقبل هذه الفضيحة التاريخية، بالضحك رغم أنه في مثل هذه المواقف
يكون الحزن هو الأساس أو البكاء في بعض الأحيان.
وتابع:"محمد صلاح أحرز هدفين لا معنى لهما في ظل الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نادى ليفربول،
لافتًا إلى أن الحالة المزاجية لدى المصريين الآن متراجعة بسبب هزيمة النادى الإنجليزى،
بسبب تعلقهم به كون محمد صلاح أحد أبطاله".
وتلقى
فريق ليفربول هزيمة ساحقة بسباعية مقابل هدفين، أمام نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات
الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، حيث سجل
ثنائية الريدز، الدولي المصري محمد صلاح، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5.