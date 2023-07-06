الأول من نوعه في العالم.. فيديو يوثق لحظة رضاعة حوت من أمه

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حوت
الخميس، 06-07-2023 12:35 م

 




سجلت كاميرات عدد من الباحثين، ضمن مشروع أطلقته عدة جهات علمية، مقطعا مصورا لحوت أحدب صغير يرضع من أمه في مياه المحيط الهادئ لكولومبيا.


ونشرت مؤسسة ماكواتيكوس macuaticos، عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، مقطعا مصورا قالت إنه لمجموعات من "الأمهات ذوات العجول" توضح عجلا يرضع في مياه المحيط الهادئ، وهو أول توثيق للرضاعة الطبيعية بين الحيتان الحدباء في مياه المحيط الهادئ بدولة كولومبيا.


وأوضحت المؤسسة الكولومبية، التي تحمل اسم Fundación Macuáticos Colombia، أنه جرى تطوير مشروع المراقبة هذا عبر مؤسستي macuaticos وmadreaguaeco.



وتابعت أن المشروع أطلق في أغسطس/آب 2022 ويعد علامة فارقة في البحث العلمي في كولومبيا، وحظي بمشاركة أساسية من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز ucscfriedlaender_lab، وجامعة Los Andesuniandescienciasuniandes.


ووفقا للصفحة، فإنه لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا تظل الإناث تتزاوج مع الذكور وبعد ولادة عجولها تغذيها بالحليب الذي يصل إلى 40٪ دهون.


وأوضحت أنه نتيجة لذلك فإن العجول التي تولد تزن ما يقرب من طن، ويبلغ قياسها حوالي 4 أمتار وتكسب مئات الكيلوجرامات قبل الهجرة إلى مناطق التغذية في شبه جزيرة أنتاركتيكا.
شاهد الفيديو هنا

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