الأحد 25 ديسمبر 2022
توقيت مصر 23:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هل تتذكرون المشهور «أبوسن» وكريستينا؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد 5 سنوات

فيفا يحسم جائزة أفضل هدف في كأس العالم لهذا اللاعب

حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض لـ رونالدو لمدة 6 أشهر

«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟

استبعاد «أفشة».. مفجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم

«خيانة وعلقة ساخنة».. كشف غموض وفاة سيدة على سريرها

فوائد «حليب النمل».. تصريح طبي يثير الجدل

وفاة فنانة شابة أثناء تصوير مسلسل جديد (صور)

الكشف عن ممول صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي

كاميرا مراقبة توثق كيف انهار مدرج ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالجماهير

ADS
 

الأول على العالم.. شاهد قدرة طفل مصري معجزة أسرع من الآلة الحاسبة

Capture
الطفل
Native
Teads
الأحد، 25-12-2022 09:57 ص

 

اشتهر طفل مصري بالمعجزة، بعد قدرته الكبيرة على إجراء أي عملية حسابية في أجزاء من الثانية، حيث يشعر من يجلس معه بأنه آلة حاسبة متحركة ولكنها بمخ بشري.

 

وتمكن الطفل عمر والي من محافظة الدقهلية، من الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية في الحساب الذهني التابعة لليونسكو والمقامة في تايوان.

 

وأوضح الطفل عمر البالغ من العمر 7 سنوات، إن موهبته في جمع الأرقام بدأت وهو في سن 4 أعوام أثناء لعبه على المحمول لعبة "ساب واي"، بحسب "العربية نت".

 

ولفت إلى أنه تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة كبيرة وصلت لقراءة 32 رقماً كاملة، مبينا أنه التحق بعدد من الأكاديميات التعليمية، وشارك في مسابقة في لبنان، وحصل على المركز الأول، ثم حصل على المركز الثاني في ثاني مسابقة إلى أن تمكن من الحصول على المركز الأول.

 

وتابع أنه تمكن من جمع وضرب أي 3 أرقام في رقم وقسمة أي 4 أرقام على رقم واحد، موضحا أنه يتمنى أن يكون مهندس اتصالات مثل والده.

 

وختم أن والده ساعده في الوصول لهذا المستوى وساهم في تطوير مستواه.

 

شاهد الفيديو بالضغط هنا 

 

إقرأ ايضا

Capture

هل تتذكرون المشهور «أبوسن» وكريستينا؟.. شاهدوا كيف أصبح بعد 5 سنوات

Capture

«أبوه ذبحه وهرب».. ماذا يحدث في قرية ميت حلفا بالقليوبية؟

1598695299blobid0

«خيانة وعلقة ساخنة».. كشف غموض وفاة سيدة على سريرها