الأولى في العالم.. ولي العهد يفاجيء الجميع ببشرى سارة

الخميس، 28-01-2021
09:29 م
المصريون
كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
، عن خطط لإنشاء
مشاريع ضخمة في مدينة الرياض
، لتحسين الوضع البيئي للمدينة.
وقال ولي العهد، في أثناء كلمته بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار،
اليوم الخميس: إن من المخطط له، إنشاء مشاريع بيئية في المملكة سيُعلَن عنها لاحقا.
وأضاف، أن المملكة تهتم بالرياض
، بسبب الطلب القوي من السكان
فيها، وهو ما يحدث في المدن العالمية الكبرى في العالم، مثل: طوكيو ولندن، مشيرًا إلى
أن الرياض
تريد تطوير البنية التحتية بشكل أفضل، ورفع مستوى جودة الحياة، في التعليم
والبيئة.
وأكد أن هناك مشاريع جبارة سيجري إنشاؤها في الرياض
، منها
بناء مئات الحدائق لتحسين الوضع البيئي، وبرنامج “الرياض
الخضراء” لزراعة ملايين الأشجار،
ما يؤثر على انخفاض درجة الحرارة بين درجة إلى 4 درجات، كما يقلل الغبار.
كما أعلن ولي العهد عن إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم.
وقال إن النمو السكاني أقل تكلفة وأسهلها في مدينتي الرياض
ونيوم لذلك يتم العمل في الرياض
بشكل جدي جداً مشيراً إلى أنها تمتلك كل المكونات الاقتصادية
للنجاح فسوف نعلن فيها عن أكبر مدينة صناعية في العالم كما لديها اليوم مدينة صناعية
من أكبر المدن الصناعية مربوطة بشبكات طرق وسوف تربط بشبكات قطارات مع جميع أنحاء المملكة
وجميع دول الخليج وجميع موانئ المملكة.
وأشار إلى أن التركيز في بقية المناطق سيكون على رفع الخدمات
وتحسين جودة الحياة واستغلال الفرص السياحية والطبيعية وغيرها من الفرص.