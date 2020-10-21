الأوقاف توزع أطنان من لحوم الأضاحي على المحافظات

الأربعاء، 21-10-2020
03:00 م
أحمد سالم
أعلنت وزارة الأوقاف
اليوم انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية حيث تم التوزيع على محافظات أسوان و دمياط و مرسى مطروح بواقع (3) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.
أكدت غرفة عمليات الوزارة المسؤولة عن التوزيع على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .
شددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .