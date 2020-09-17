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الأوقاف توافق على عودة صلاة الجنائز بـ 9 شروط

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الاوقاف
الخميس، 17-09-2020 07:32 م أحمد سالم
يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بمديري المديريات بشأن عودة صلاة الجنازة على أن يبدأ التنفيذ من الاثنين 21 /سبتمبر.

وحددت الوزارة 9 ضوابط محدثة هي :

1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها ، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة ، وعدم السماح بذلك.

2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق ، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف .

3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه .

4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة ، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد .

5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات .

6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به .

7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش , أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين .

8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة .

9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف ، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف .
 

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