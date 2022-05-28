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الأوقاف تكشف ما حدث.. طرد المصلين من مسجد بالسيدة عائشة قبل صلاة الجمعة

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السبت، 28-05-2022 02:02 م


بعد انتشار فيديو لطرد المصلين من مسجد بمنطقة السيدة عائشة أثناء صلاة الجمعة كشفت وزارة الأوقاف تفاصيل الفيديو الذي هز الرأي العام أمس.

وقال مدير مديرية أوقاف القاهرة خالد صلاح الدين، في بيان إنه نزل إلى مسجد المواصلة بحي التونسي التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، وبالبحث تبين أن الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات هو، سليم كامل منتصر أبو زيد، بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، ولا ممن سبق لهم العمل بها.

وأوضح  مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن المشادة كانت بين أبو زيد وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، مما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى، وتم الصلح بينهما، وقضيت صلاة الجمعة على خير، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.

وانتشر مقطع فيديو مصور يُظهر انفعال "على مايبجو" أنه عامل مسجد، بمنطقة السيدة عائشة على المصليين وطردهم قبل أداء صلاة الجمعة، فيما نشبت مشادة كلامية، كادت تصل إلى التشابك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفضها.
 

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