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الأوقاف تعلن موعد انتخابات نقابة القراء

وزير الاوقاف
الاوقاف
 
الجمعة، 13-11-2020 05:33 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد الانتخاب التكميلى لعضوية نقابة القراء يوم الأحد القادم وفتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة المتبقية التي لم تشغل بمجلس الإدارة وممن تنطبق عليهم الشروط لعضوية نقابة قراء القرآن الكريم.

وأضافت الوزارة أن الاختبارات ستجرى يوم الأحد 15 / 11 / 2020م بمقر نقابة قراء القرآن الكريم ، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

شددت الوزارة على أهمية إتباع الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالاختبار من المشاركين من القراء وإتباع التعليمات الوقاءية والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة والابتعاد عن الاذدحام قدر المستطاع حفاظا على سلامة الناس .
 

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