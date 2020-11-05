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"الأوقاف" : الإمام المحتفي بحادث فيينا الإرهابي لا صلة له بالوزارة

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
الأوقاف
 
الخميس، 05-11-2020 05:01 م إيمان هاني

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الشيخ أحمد همام، الذى أشاد بالإرهابى الذى نفذ الحادث الإرهابى في فيينا، لا يمثل الوزارة ولا يتبع لها، معقبا:" أنه منذ 7 مايو الماضى، انقطعت صلته بالإمامة والخطابة ودروس العلم ".
وأضاف "طايع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قائلا :" الشيخ لا يصعد المنبر ولا يعطى دروس ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن وزارة الأوقاف ،وحول إلى عمل إدارى يسمى باحث دعوى ولا يسمى إماماً أو خطيباً".
وتائع:" وزير الأوقاف عندما أحيل له ملف المدعو أحمد همام، وتبين وجود انحرافات في التدوينات التي يكتبها عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، و تم إحالته إلى لجنة القيم من أجل مناقشته في أفكاره وتبين أن فكره لا يتوافق مع الفكر المستنير ولا يتفق مع فكر الأزهر الشريف، وتم إحالته إلى العمل الإدارى البحت".
وأحالت الأوقاف الشيخ أحمد همام خطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية إلى النيابة الإدارية بسبب منشور الأخير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك والذي دافع من خلاله عن المتورط في حادث الطعن بفرنسا.

 

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