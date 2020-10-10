"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

السبت، 10-10-2020
04:12 م
الطيب حسين
قال وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة
، إن الوزارة ستقوم بافتتاح 44 مسجدا (بإذن الله تعالى) يوم الجمعة القادمة الموافقة 16 أكتوبر الجاري وذلك في 11 محافظة ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى تاريخه .
وأضاف وزير الأوقاف
- في تصريح اليوم السبت - إن المساجد سيتم افتتاحها في 11 محافظة ، وذلك على النحو التالي: 5 مساجد في محافظة السويس ، و2 مسجد بالإسكندرية ، و5 مساجد بأسوان ، و7 مساجد بالجيزة ، و6 مساجد بمحافظة الدقهلية ، و7 مساجد بمحافظة أسيوط ، ومسجد بالقليوبية ، و3 مساجد بمحافظة قنا ، ومسجدين بمحافظة شمال سيناء ، و5 مساجد بمحافظة المنوفية ، ومسجد في بني سويف .
وفي سياق آخر، قال وزير الأوقاف
، إن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون تحت عنوان "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية" ، لافتا إلى أن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع .
وأضاف أن الحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية ، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ".