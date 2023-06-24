السبت 24 يونيو 2023
توقيت مصر 22:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمينة خليل تثير الجدل من المالديف...شاهد

ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني...تفاصيل

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

بوسي نفسي أموت وربنا راضي عني

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الزمالك أمام فاركو...تفاصيل

السيسي...قلت للمصريين مفيش حاجة أقدر أوعد بيها غير العمل والصبر

الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق بسبب عرض خليجي مغري.. تفاصيل

خطوبة الراقصة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة

قرار قضائي بالحجز على 27 تكييف في فيلا محمد رمضان.. تعرف على السبب

داعية يرد على "الهلالي": لما الطيور تقول "ماء" ساعتها يجوز جعلها أضحية

الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق بسبب عرض خليجي مغري.. تفاصيل

D_zBfJsz
الأهلي
السبت، 24-06-2023 01:50 ص
أكد ماهر همام أن النادي الأهلي، وافق على رحيل حمدى فتحى نجم الفريق ، بسبب العرض المغري الذي تلقاه النادي من قطر.

وكتب نجم الاهلي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يوافق علي إنتقال حمدي فتحي الي نادي الوكره القطري مقابل 3,5 مليون دولار، وسيسافر حمدي الي الدوحه يوم الأحد المقبل لتوقيع الكشف الطبي".

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، 

إقرأ ايضا

DBeGJRQH

أمينة خليل تثير الجدل من المالديف...شاهد

JkXyiuoq

ميريهان حسين تفتح النار على المجال الفني...تفاصيل

zr-grQnF

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أخبار متعلقة

8060af34-47d8-4613-9cfc-88513252bc86 (1)

شوبير يكشف حقيقة تحرك الأهلي ضد حكم مباراة العودة أمام الوداد المغربي

7729973f-2403-4854-b84c-5a0c079b301b

عاجل.. 4 عقبات تواجه الأهلي أمام الوداد المغربي

2023_5_2_10_40_50_481

كولر... محمد الشناوي سيكون جاهزًا في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

tUdK0cXo

نحن أبطال إفريقيا.... نجم الوداد يستفز الأهلي قبل المواجهة الحاسمة