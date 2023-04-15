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الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور ....تفاصيل

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إمام عاشور
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السبت، 15-04-2023 12:26 م نسمه عبد الوهاب
كشف محسن صالح أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات من الأساس مع إمام عاشور من أجل ضمه خلال الموسم المقبل نافيا تعاقد الأهلي مع اللاعب

وأكد محسن صالح أن النادي الأهلي يعمل وفق آلية واضحة تبدأ باجتماعات متواصلة بين لجنة التخطيط بالنادي ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لوضع خطط مستقبلية ومتابعة تنفيذها باستمرار فيما يخص قطاع الكرة.
وأشار صالح إلى أنه لا يعلم أحد تفاصيل عمل اللجنة الفنية، ولا يوجد أي ترشيحات في الوقت الحالي لصفقات جديدة وستتم مناقشة ملف التعاقدات الصيفية في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم إمام عاشور بالرحيل للأهلي المصري، بعدما ترددت أنباء قوية حول توقيعه للفريق الأحمر خلال تواجده في معسكر منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية خلال شهر مارس الماضي.
ورحل إمام عاشور عن صفوف الزمالك في شهر يناير الماضي إلى ميتيلاند الدنماركي.
 

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