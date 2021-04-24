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الأهلي يفاوض "عبد القادر و حمدي" تحسبا لرحيل قفشة

قفشة
الأهلي يفاوض "عبد القادر و حمدي" تحسبا لرحيل قفشة
 
السبت، 24-04-2021 08:32 ص أحمد عادل شعبان
بدأ النادي الأهلي البحث عن بدائل لنجمه محمد مجدي قفشة تحسبا لرحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال وكيل "قفشة" إن اللاعب لديه 3 عروض 2 من الدوري التركي والآخر من سيلتيك الاسكتلندي.

ويضع الأهلي عينه على اثنين من لاعبيه المعارين تحسبا لرحيل قفشة ، الأول هو أحمد عبد القادر لاعب سموحة الذي يتألق بشكل كبير مع الفريق السكندري ، حيث طلب بيتسو موسيماني استعادته بدءا من الموسم المقبل.

والثاني هو عمار حمدي المعار إلى الاتحاد السكندري حيث يلعب في مركز صانع الألعاب.
 

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