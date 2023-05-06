الأهلي يفاجئ محمود كهربا بقرار .....تفاصيل

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كهربا
السبت، 06-05-2023 02:53 م نسمه عبد الوهاب
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، مكافأة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة.

وقامت إدارة النادي الأهلي، بتمديد عقد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة موسمين إضافيين.

وقال محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة السوبر المصري : "علاقتي بالأهلي لا تحتاج لعقود، لقد جددت عقدي لمدة موسمين".

وفاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022 بعد الفوز على نادي بيراميدز بهدف للا شيء، أحرزه علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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