الأهلي يفاجئ محمود كهربا بقرار .....تفاصيل

السبت، 06-05-2023
02:53 م
نسمه عبد الوهاب
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، مكافأة محمود كهربا
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في الفترة الأخيرة.
وقامت إدارة النادي الأهلي، بتمديد عقد محمود كهربا
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة موسمين إضافيين.
وقال محمود كهربا
، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مباراة السوبر المصري : "علاقتي بالأهلي لا تحتاج لعقود، لقد جددت عقدي لمدة موسمين".
وفاز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022 بعد الفوز على نادي بيراميدز بهدف للا شيء، أحرزه علي معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.