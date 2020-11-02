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بعد أزمته مع "كهربا"..

الأهلي يفاجئ محمد فضل بهذا الإجراء القوي

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الأهلي يفاجئ محمد فضل بهذا الإجراء القوي
 
الإثنين، 02-11-2020 04:53 م الطيب حسين
لا زالت أزمة محمود كهربا لاعب الاهلي، مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تتجدد فصولها الآخذة في التصاعد.

جاء هذا عقب تطلع مسئولي الأهلي التقدم بشكوى رسمية ضد "فضل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.

وبحسب "الشروق" فإن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.

 

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